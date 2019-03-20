Son Dakika Haberleri: Ordu Mahsur Kalan Kediyi Vatandaşlar Kurtardı

Ordu Mahsur Kalan Kediyi Vatandaşlar Kurtardı

15 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın en üst katında penceresinde mahsur kalan kedi, esnaf ve vatandaşların çabaları sonucu kurtarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın en üst katında penceresinde mahsur kalan kedi, esnaf ve vatandaşların çabaları sonucu kurtarıldı.

Kaledere Mahallesi, Orta Çarşı Caddesi'nde sahibinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek kaçan kedi, yan binanın en üst katında bulunan pencerede mahsur kaldı. Mahsur kalan kediyi gören esnaf ve vatandaşlar, korkan hayvanı kurtarmaya çalıştı. Kedinin bulunduğu camın açılmaması üzerine yan binadan kediye ulaşmak isteyen vatandaşlar, sonuç alamadı. Uzun uğraşlar sonucunda karşı bina ile cam arasına yerleştirilen tahta yardımıyla 'Şanlı' adlı kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:49 Kaynak: DHA

Ünye, Ordu, Güncel
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