Ordu Melet Irmağı'nda Islah Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ordu'ya yaptığı yatırımlarla vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ordu ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, baraj ve göletlerin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Ordu İli Altınordu İlçesinde bulunan Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölgesi sınırını oluşturan Melet Irmağı'ndaki rüsubatın temizlenmesi için 2019 yılı Ağustos ayında idari imkanlarla çalışma başlatılmış ve 150-200 metre genişlikteki dere yatağında geçici çalışma yolları oluşturulmuştur. Devam etmekte olan makinalı çalışmalarla dere yatağından çıkarılan yaklaşık 1, 5 milyon m³ malzemenin bir kısmı ile mevcut seddeler güçlendirilmekte ve topuk teşkil edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla Melet Irmağı kentin önemli çekim merkezlerinden biri olacak. Çalışmalarda; 2 adet paletli ekskavatör (dragline - sallama kepçe), 1 adet greyder, 3 adet kamyon, 1 akaryakıt tankeri görev yapmaktadır. Bu çalışmalar esnasında görevli mühendis, tekniker, operatör ve şoför toplam 10 adet DSİ personeli etkin olarak çalışmaktadır.