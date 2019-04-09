Ordu Merkezli 9 İlde Cinsel Hap Operasyonu: 21 Gözaltı

ORDU merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulan cinsel içerikli hap sattıkları iddia edilen 21 kişi, gözaltına alındı.

ORDU merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulan cinsel içerikli hap sattıkları iddia edilen 21 kişi, gözaltına alındı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve çağrı merkezi üzerinden Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan ilaçlar dışında kalan cinsel içerikli ilaçların satışının yapılarak, kargoyla naklinin sağlandığını belirledi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Çorum, Giresun, Kocaeli, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, değeri 400 bin lira olan 24 bin 54 cinsel içerikli hap, krem ve jel ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Ordu

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