Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Ordu ve Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
Ordu
ve Giresun
'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal eden ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 30 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ordu ve Giresun'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edildi.
Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:00 Kaynak: AA
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