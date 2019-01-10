Son Dakika Haberleri: Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Ordu ve Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Ordu ve Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal eden ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 30 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ordu ve Giresun'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edildi.

Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:00 Kaynak: AA

Giresun, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı

Son Dakika! Datça 4,8 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:47:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]