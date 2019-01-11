Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
6 dakika önce
Ordu ve Giresun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Ordu
ve Giresun
'daki silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ordu Adliyesine sevk edilen ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla 1'i de şartsız salıverildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edilmişti.
Kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i emniyetten serbest bırakılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:54 Kaynak: AA
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