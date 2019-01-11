Son Dakika Haberleri: Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

6 dakika önce

Ordu ve Giresun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Ordu ve Giresun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla 1'i de şartsız salıverildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edilmişti.

Kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i emniyetten serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu! Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:00:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]