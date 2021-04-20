Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, 100 tabanca mermisi ile uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Ordu, Samsun ve İstanbul 'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakaladı.

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

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