Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi

06.11.2020 09:26

Son dakika haberi: Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi 6 farklı ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda gözaltına alınan 45...

Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi

6 farklı ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda gözaltına alınan 45 şüphelinden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan, Ikizce, Çatalpınar ilçeleriyle, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel ve patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyon kapsamında toplamda 47 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Toplam 274 personel görev aldı

Toplamda, 65 ekip ve 274 personelle yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ile araçlarında yapılan geniş çaplı aramada, 25 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ile 38 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 13'ü adli kontrolle serbest, 19'u ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Ağır Ceza Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi

Kaçak Silah, Kaçakçılık, Operasyon, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti         
09:24
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi         
08:30
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Çiftçi ailenin oğlundan müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu Çiftçi ailenin oğlundan müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 09:41:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei