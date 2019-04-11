Ordu Mezarları, Yaban Domuzlarından Tel Örgüyle Koruyorlar

Mezarları, yaban domuzlarından tel örgüyle koruyorlarORDU'nun Perşembe ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen yaban domuzları, 'ayı kulağı' denilen bitki kökü bulabilmak için mezarlara zarar veriyor.

Mezarları, yaban domuzlarından tel örgüyle koruyorlar



ORDU'nun Perşembe ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen yaban domuzları, 'ayı kulağı' denilen bitki kökü bulabilmak için mezarlara zarar veriyor. Vatandaşlar da özellikle yeni defin yapılan mezarların üzerlerini tel örgü ile kapatarak, önlem almaya çalışıyor.



Ordu'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Havanın kararması ile sürü halinde köylere inen yaban domuzları, tarlalar ile fındık bahçelerine giriyor. Perşembe ilçesine bağlı Taflancık Mahallesi'nde de ot ve çiçek köklerini yiyen yaban domuzları, mezarlara da zarar veriyor. Yörede ayı kulağı olarak bilinen bitki kökünü yiyebilmek için mezarlıklara giren yaban domuzlarına karşı, vatandaşlar da yeni defin yapılan mezarların üzerlerini tel örgü ile kapatarak, önlem almaya çalışıyor.



Mahalle sakinlerinden Arif Ilgıt, yaban domuzları ile başa çıkamadıklarını belirterek, Domuzlar yükseklerde aç kaldı, yiyecek aramak için alçaklara indi. Gece sürü halinde geliyorlar. 'Ayı kulağı' bitkisi var, mezarda, toprakta yetişiyor. Otlar, çiçekler arasındaki bu bitkiyi yemeye geliyorlar. Eşeledikleri mezarlarımız, zarar görüyor. Yeni defin olan mezarları telle korumaya çalışıyoruz. Tel olan mezara yanaşmıyorlar dedi.



KEMİKLER DIŞARIYA ÇIKIYOR



Abdullah Soydan da, Mezarlara giren yaban domuzları toprağı eşeliyor. Bitki köklerini yemek için toprağı eşelerken çürük tahtalara da denk geliyorlar. Tahta kırılıyor ve mezar zarar görüyor. Kemikler dışarı çıkıyor. Köpeklerimiz var ama yaban domuzu izi sürecek köpekler yok. Özellikle yeni mezarlara tel örgü yaparak önlem alıyoruz diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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