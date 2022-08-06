DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek canlı yayında birbirlerine girdi!

TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında gergin anlar yaşandı. Programın bugünkü konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Barış Yarkadaş, Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.

"BIRAK BU İŞLERİ"

Gazeteci Latif Şimşek'in "Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor daha sonra Enginyurt ve Şimşek'in yanına gelerek ayrılmalarını sağladı.