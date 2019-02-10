Ordu Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da (2)OKULLARI ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu Valiliği'nin ardından kentte bulunan bazı okulları ziyaret ederek toplantıya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da (2)



OKULLARI ZİYARET ETTİ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu Valiliği'nin ardından kentte bulunan bazı okulları ziyaret ederek toplantıya katıldı.



Bakan Ziya Selçuk, beraberinde bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ile birlikte Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'na katılan Bakan Selçuk, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, ayrıca bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı olarak düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

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