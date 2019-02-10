Son Dakika Haberleri: Ordu Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

Ordu Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

8 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da (2)OKULLARI ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu Valiliği'nin ardından kentte bulunan bazı okulları ziyaret ederek toplantıya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da (2)

OKULLARI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu Valiliği'nin ardından kentte bulunan bazı okulları ziyaret ederek toplantıya katıldı.

Bakan Ziya Selçuk, beraberinde bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ile birlikte Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'na katılan Bakan Selçuk, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, ayrıca bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı olarak düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:53 Kaynak: DHA

Ordu Valiliği, Ordu, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan Duyurdu! Vatandaşı Soyan Fırsatçılara 2 Milyon TL'nin Üzerinde Ceza Kesildi Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak

Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:01:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]