Ordu, Minik Alp'in kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi - Son Dakika

Ordu, Minik Alp'in kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi

Ordu, Minik Alp'in kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi Ankara'da tedavi gören 4 yaşındaki Alp Çubukçu için Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan vatandaşlar kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi.

Ordu, Minik Alp'in kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi

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ORDU - Ankara'da tedavi gören 4 yaşındaki Alp Çubukçu için Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan vatandaşlar kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi.

Ankara'da yaşayan Ahmet ve Ceylan Çubukçu çiftinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Alp Çubukçu, 14 Nisan günü yakalandığı lösemi hastalığı sonrası ailesi ve sevenleri kenetlenerek onun yaşaması için mücadeleye başladı. Ulaşabildikleri her il ve ilçede çocuklarına bağış için mücadele eden aile, şimdi ise uyumlu bir kök hücrenin olmasını bekliyor. Ünye'de yaşayan Çubukçu ailesinin desteğiyle 4 yaşındaki Alp için kenetlenen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta bağışta bulunuyor.

Ünye'de yaşayan ve torunu için uyumlu kan ve hücrenin bulunması için bekleyişini sürdüren dede Hasan Fahri Çubukçu, "14 Nisan günü torunum ani rahatsızlanma sonrası doktora götürülerek muayenesinde lösemi olduğu ortaya çıktı. Ankara'da tedavisi devam etmesi için oğlum Ahmet Çubukçu ve eşiyle oraya taşındı. Torunum Ankara Lösante Hastanesi'ne yatırıldı. Ardından orada da yapılan tahliller neticesinde torunumun lösemi olduğunu öğrendik. Tabii bu tedavisinin uzun süre devam ettiği bir hastalıktır. Yapılan tetkikler ve tedaviler sonucunda uygulanan kemoterapiler ve kök hücre ve kan lazım olduğunu öğrendik. Bu durum torunumla kalmayarak torunum Alp'in durumu öğrenilmesinin ardından tüm Türkiye'de lösemi için mücadele başladı. Torunumun sağlık durumu şu anda ilk günlerine göre daha iyiye gidiyor. Her güzel haberlerini almam bizleri de sevindiriyor" dedi.

Dede Hasan Çubukçu'nun aile yakını olan ve minik Alp'in hayatta kalmak için mücadelede bulunan Turgut Oral ise, "Şu an 4 yaşında olan Alp hepimizin bebeğidir. Biz Hasan ağabeyimiz ve minik Alp'imize ne kadar kan desteğinde bulunabilirsek içinden tek birisi Alp'e faydalı olur diye düşünüyoruz. Alp'e faydalı olmazsa Türkiye'de başka bir hastaya da faydalı olsa da bizler içinde yeterlidir. Bizim bu mücadeledeki amacımız umut yaratmaktır" diye konuştu.

Ankara'da tedavisine devam edilen 4 yaşındaki minik Alp Çubukçu'nun 2,5 aydır tedavisine devam edilirken, aile ise bir umutla diğer ilçelerde ve Ünye'de uyumlu olacak kan ve hücreyi bekliyor.

Ankara, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ordu, Minik Alp'in kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi - Son Dakika
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