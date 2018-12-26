Ordu'nun 12 İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili
48 dakika önce
ORDU'da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın tatil edildi.
ORDU'da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın tatil edildi. Ordu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde bugün olduğu gibi yarın da okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek, " Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Çaybaşı
, Gölköy
, Gürgentepe
, Kabadüz
, Kabataş
, Korgan
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçelerinde perşembe günü okullarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:07 Kaynak: DHA
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