Son Dakika Haberleri: Ordu'nun 12 İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili

Ordu'nun 12 İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili

48 dakika önce

ORDU'da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın tatil edildi.

Ordu'nun 12 İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili, System.String[]
ORDU'da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde bugün olduğu gibi yarın da okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek, " Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde perşembe günü okullarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:07 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!

ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi CHP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kullanacağı Sloganlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:55:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'nun 12 İlçesindeki Okullara 'Kar' Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]