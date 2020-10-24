Ordu'nun 14 yıllık organik ürün pazarına ilgi arttı - Son Dakika

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 14 yıldır organik tarım yapan vatandaşlar, ürettikleri ürünleri köy meydanında kurdukları pazarda satıyor. Doğal ürünlerin yer aldığı pazara, vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

İlçeye bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 14 yıldır ürettikleri doğal ürünleri köy meydanında kurdukları pazarda satıyor. Organik ürünlerin satıldığı Kabakdağı Doğal Pazarı ilgi görüyor. Köylüler, pekmez çeşitleri, yoğurt, tereyağı, makarna, nane, elma, turşu, ıhlamur, yumurta, salça, yufka ve kuru fasulye gibi ürünleri üreterek hafta sonları kurulan pazarda satarak gelir elde ediyor.

'GEÇİMİMİ BUNLARDAN SAĞLIYORUM'En çok satışı yapılan ürünlerin süt, yoğurt ve tereyağı olduğunu belirten pazarcı Berrin Bektaş (55), "Burada satışı yapılan ürünlerin hepsi de çok zahmet istiyor. Kendi malım olduğu için buraya getirip satabiliyorum ve geçimimi bunlardan sağlıyorum. Ayrıca üniversitede okuyan iki tane çoğumun ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyorum" diye konuştu.'KİMYASAL GÜBRE KULLANMIYORUZ'

Yaklaşık 2006 yılından bu yana doğal ürünler pazarında satış yapıldığını ifade eden üretici Ömer Türk (58), "2006 yılından bu yana hazırladığımız ürünlerimizi mahallemizdeki ve çevre ilçelerde yaşayan insanlara sunuyoruz. Tüm ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bir başkasından alıp satmıyoruz. Burada satış yapacak olan yabancı insanlara da müdahale ediyoruz. Yani halden alınan veya bir yerden gelen ürünler kesinlikle burada satılmıyor, kendi ürettiğini herkes kendisi satacak. Ürettiklerimizi kimyasal gübre kullanmadan tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.