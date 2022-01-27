Ordu'nun 19 ilçesinde karla mücadele sürüyor... Kardan ev yapıp çay içtiler - Son Dakika

- Ordu'nun 19 ilçesinde karla mücadele sürüyor... Kardan ev yapıp çay içtiler

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, Büyükşehir Belediyesi il genelinde 464 araç ve 533 personel ile kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Son yılların en şiddetli kar yağışlarının yaşandığı Ordu'nun yüksek kesimli noktalarında kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Akkuş ilçesinde 2 metre 10 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı sonrası küçük iş makineleri yetersiz kalırken devreye ise büyük iş makineleri girdi. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği 1 metrenin üzerinde olarak belirlenen Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin dün akşam saatlerinden itibaren yaptığı çalışmalar sonrası ulaşıma kapanan 251 mahalle ve grup yolunu ulaşıma açtı.

464 araç ve iş makinesi, 533 personel çalışmalarda görev alıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken, Ordu Büyükşehir Belediye ekipleri 464 araç ve iş makinesi 533 personelle yoğun bir çalışma sarf ediyor. Ekipler bir yandan karla kaplı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da hasta ve cenaze gibi acil olaylara da hızlı müdahale ediyor.

"Hem şehir merkezimizde, hem de yaylalarımızda ciddi manada kar var"

Karla mücadele çalışmalarını değerlendiren Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "Mesudiye ilçemizde yoğun bir kar yağışı var. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye ekiplerimiz ile birlikte yollardayız. İnşallah daha çok yağar ama afet olmaz. Bu sene ciddi manada hem ilçe merkezimizde de hem de yaylalarımızda kar var. Hiç kimse merak etmesin, yollarımız bir gün bile kapalı kalmadan açılıyor" dedi.

Korgan ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar 1,5 metreye yaklaşan kar kütlelerinden kar evi yaptı. Vatandaşlar, yaptıkları kar evinin içerisinde oturarak, soğuk havaya karşı çay içerek ısındı. Bazı ilçelerde de acil hastaların ambulans ile ulaşamadığı noktalarda belediyelerin iş makineleri devreye girdi. Ekipler, yolda kalan ambulansalar için yolu temizleyerek ilerlemesine yardımcı oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren yapılan çalışmalar kapsamında, 52 hasta ve 18 cenaze için yollara acil müdahale edildiği öğrenildi.