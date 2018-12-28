Ordu'nun 3 İlçesindeki Uyuşturucu Operasyonunda 15 Tutuklama
45 dakika önce
ORDU'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
ORDU'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. Ordu
'nun Ünye
, Fatsa
ve Çaybaşı
ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesindeki operasyonda belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu ecstasy hap, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, şajör ve 36 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:09 Kaynak: DHA
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