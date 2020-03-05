Ordu'nun Akkuş ilçesi enerji üssü oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'nun Akkuş ilçesi enerji üssü oluyor - Son Dakika

Ordu'nun Akkuş ilçesi enerji üssü oluyor

6 saat önce

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'un bir merkez olacağını belirtti.

Ordu'nun Akkuş ilçesi enerji üssü oluyor, System.String[]

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'un bir merkez olacağını belirtti.

Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezine bir trafo merkezi kurarak Akkuş'un enerji sorununu çözdüklerini ifade etti.

Belediyeye gelir getirecek ve belediyenin kullandığı enerjiyi karşılayacak güneş enerjisi projesini hayata geçirmek için projelendirme çalışmalarını bitirdiklerini kaydeden Demirci, söz konusu projede ihale aşamasına geldiklerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesince ilçede 12 megavatlık rüzgar enerji santrali kurulumu için de çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Demirci, "Bu yıl sonuna kadar hizmete açılacak, üretime başlayacaktır. Rüzgar enerji santrali kurulumuyla alakalı özel bir firma da Taz Yaylamızda 12 megavatlık bir çalışma başlatıp montaj aşamasına getirmiştir." ifadesini kullandı.

Demirci, ayrıca Tifi Deresinde HES projesinin hayata geçtiğini, 3 santralin faaliyete ve üretime başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Akkuş'umuz tam bir enerji üssü oldu. Bundan sonraki süreçte hem enerji üretilecek, hem de insanlarımız kazanacak. Aynı zamanda istihdama yönelik bir çalışma olmuş olacak. Doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'umuz bir merkez olacak."

Demirci, Akkuş'un doğal güzellikleriyle de turizmde ön plana çıkartılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi
Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'nun Akkuş ilçesi enerji üssü oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]