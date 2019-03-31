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Ordu'nun Akkuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İsa...

44 dakika önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Demirci kazandı.

Ordu'nun Akkuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İsa..., System.String[]
Ordu'nun Akkuş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Demirci kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Demirci 7 bin 48, CHP adayı Bayram Görür 3 bin 515, Diğer adayı bin 30 oy aldı.

-Demirci'nin özgeçmişi-

1971 Yılında Akkuş İlçesine bağlı Kızılelma Köyünde doğdu. İlkokulu doğum yeri olan Kızılelma Köyü Merkez İlkokulunda okudu. Orta Okulu Akkuş Lisesi Orta bölümünde bitiren İsa DEMİRCİ lise eğitimini Ankara Anafartalar Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise İşletme Bölümünden Önlisans diploması aldı. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kızılelma (Yenikonak) Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan İsa DEMİRCİ mevcut oyların yüzde 60'ını alarak 2. dönem belediye başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Yerel seçimlerinde Adalet ve kalkınma Partisinden Kızılelma Belediye Başkanlığı için tek aday olarak seçimlere katılan İsa DEMİRCİ mevcut oyların tamamını alarak 3. Dönem belediye başkanlığına seçildi.Demirci, Ordu'nun Büyükşehir olmasının ardından 30 Mart 2014 Tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Akkuş Belediye Başkanı seçildi.

Orta derecede Fransızca bilen İsa DEMİRCİ; futbol oynamayı, doğa yürüyüşünü, okumayı ve araştırmayı hobileri arasında göstermekte olup, belediye başkanlığı hizmetini ayrı bir hobi olarak kabul etmektedir.

Demirci evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:57 Kaynak: AA

İsa Demirci, Ordu, AK Parti, Akkuş, Güncel
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