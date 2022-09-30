Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

30.09.2022 15:20
Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı Eda E'yi (22) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sinan Ş'nin, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı Eda E'yi (22) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sinan Ş'nin, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ile maktulün yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Sanık Sinan Ş. (36), daha önceden tanıştığı Eda E'nin evlenip il dışına gittiğini belirterek, sonrasında boşanan maktulün Ordu'ya döndüğünü ve kendisiyle görüşmek istediğini ileri sürdü. İlk başta maktulün görüşme talebini kabul etmediği, ısrarı üzerine görüştüklerini iddia eden sanık, "Nefsime yenik düştüm." dedi.

Bir süre sonra eşiyle boşandıklarını anlatan sanık Sinan Ş, olayın yaşandığı günün kendisinin doğum günü olduğunu, bu nedenle de Eda E'nin kendisiyle görüşmek istediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Bana 'Sen beni aldatıyorsun' dedi, bunun üzerine tartıştık. 'Doğum günümde benimle tartışmaya mı geldin' dedim. Oğlumla ilgili olumsuz söylemleri oldu. Resmini göstererek, ondan ne istediğini sordum. Elimi ona doğru salladım, neresine geldiğini bilmiyorum. Balkona çıktım, oraya da geldi ve tartıştık. İçeriye doğru savurdum. İçeri geldiğimde kafası kanıyordu. Müdahale ettim. Daha sonra ona taksi parası bırakıp yatmaya gittim."

Uyuduğu sırada kapının çaldığını ve Eda E'nin de evden gitmediğini gördüğünü ifade eden sanık, "Kapının deliğinden polisin geldiğini gördüm. 'Ne yaptın' dedim. Tebessüm etti. 'Seni mahvedeceğim, seni kelepçeyle görmek istiyorum' dedi. İtekledim yere düştü. Elime geçen ipi boynuna takıp çektim. Sıkıp sıkmadığını görmedim. Lavaboya gidip geldim, Eda yaşıyordu. Kapıyı açtım ve polisler geldi." ifadelerini kullandı.

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Ş'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 24 Mart'ta Sinan Ş, tartışma sonucu Eda E'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

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