Ordu'da 300 dönümlük atıl arazi yeniden tarıma kazandırıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde üreticilere dağıtılan mercimek tohumları ile 300 dönümlük atıl arazide yeniden üretime başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında ilçede mercimek tohumları toprakla buluştu.

Kırsaldaki vatandaşlar, verilen destek sayesinde atıl durumdaki arazilerin yeniden tarıma kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Karaçal Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Türk, mahallelerinde birçok vatandaşın mera olarak kullanılan arazileri yeniden tarıma açtığını belirtti.

Burada ilk kez iri mercimek ektiklerini dile getiren Türk, "Biz daha önce yerli mercimeği ekiyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe tarım müdürlüğünün verdiği destekle ürünleri toprakla buluşturduk. Büyükşehir Belediyemiz ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Hayati Güngör ise söz konusu proje dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Sunulan imkanlarla gurbetteki vatandaşların da köylere dönmesi için teşvik edildiğini vurgulayan Güngör, şunlar kaydetti:

"Atıl durumdaki arazilerimiz bu sayede ekilmiş oluyor. Daha önce bu arazi üzerinde hayvanlar otluyordu. Biz küçük mercimeğin yanı sıra şimdi büyük mercimek ekiyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle birlikte Karaçal Mahallemizde 250-300 dönüme yakın arazinin ekimi sağlandı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Öte yandan, geçen yıl Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve yem bitkisi üretiminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine 30 ton korunga, 20 ton siyez buğdayı ve 6 ton 750 kilogram yonca tohumu dağıtılmıştı.