Ordu'nun bal üretiminde marka olması hedefleniyor - Son Dakika

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü ile gerekli işbirliğini sağlayacaklarını ve üreticiler için düzenlenecek seminer, konferans ve ilgili eğitimlerle Ordu'nun bal üretiminde ulusal ve uluslararası arenada marka olmasına vesile olacaklarını belirtti.

Akdoğan, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üniversite ile müdürlük arasında gerçekleştirilecek ortak araştırma, proje ve işbirliklerine dair fikir alışverişinde bulunan Akdoğan, müdürlük bünyesindeki laboratuvarları inceledi.

Akdoğan, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün, teknik donanım ve laboratuvar açısından son derece modern bir yapılanması olduğunu belirtti.

Burada arı ve bal ile ilgili tüm konuların araştırıldığı bir ortam ve imkanın söz konusu olduğunu anlatan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde üniversitemiz ile Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin kapıları açıldı. Dolayısıyla arıcılık ve bal üretimi konusunda Türkiye'nin en önemli illerinden biri konumundaki Ordu'da arıcılık yapan insanlarımızın daha verimli ve kaliteli bal üretebilmeleri son derece önem arz etmektedir.

Bizler de Ordu Üniversitesi ve Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü olarak üreticilerimizi, bilimsel bir çerçevede ve profesyonel bir şekilde üretim yapmaları için daha donanımlı hale getirmeyi planlamaktayız. Bunun için de üniversitemiz Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğümüz ile gerekli işbirliğini sağlayacak ve üreticiler için düzenlenecek seminer, konferans ve ilgili eğitimlerle Ordu'nun bal üretiminde ulusal ve uluslararası arenada marka olmasına vesile olacağız."

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile müdürlük personeli yer aldı.