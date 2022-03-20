Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika
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Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

20.03.2022 21:59
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Çatalpınar, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika


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