Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

21.03.2022 21:45
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Çatalpınar, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 21:51:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement