Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerimizdeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerimizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.