Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

10.03.2022 21:36
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.

Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Çatalpınar, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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