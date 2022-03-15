Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

15.03.2022 21:53
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında 16 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerindeki okullar ile ilçelerin genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Çatalpınar, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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