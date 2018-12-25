Ordu'nun Büyük İkramiye Talihlisi Sırrını Koruyor

Milli Piyango İdaresi
'nin geçen yılbaşı 61 milyon liralık büyük ikramiyesini kazanan 4 kişiden biri olan Ordu
'daki çeyrek bilet talihlisi sırrını koruyor. Talihli, kentte 1 yıldır merak konusu olmayı sürdürürken vatandaşlar, büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor.
Milli Piyango İdaresi'nin geçen yıl yılbaşı 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesini 4 kişi paylaştı. Ordu'da kimliği bilinmeyen çeyrek bilet talihlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak kazandığı 15 milyon 250 bin liralık büyük ikramiyeyi aldı. Ortaya çıkmayan talihli, kentte 1 yıldır merak konusu olmayı sürdürürken vatandaşlar, büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan bayiye akın ediyor.
2003 yılında Perşembe
ilçesinde bir banka şubesinde çaycılık yapan Hayri Kaya
, Sayısal Loto'da şanslı 6 numarayı bilerek tek başına 844 bin TL büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Daha önce iki kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Ordu'da, yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşlarda da büyük heyecan olduğu gözlendi. Ankara
Şans Market işletmecisi İnci Çıplak, geçen yıl büyük ikramiyenin kendi bayilerinden satılan bilete isabet etmesi nedeniyle Türkiye
'nin dört bir tarafından vatandaşların Ordu'ya gelerek bayiden bilet aldığını belirterek, 30 yıldır Ordu'da şans dağıtıyoruz. Geçen yılın en büyük ikramiyesi bizim bayiden çıkmıştı. Talihliyle tanışamadık, kendisini göremedik ama Ordu'da bir esnaf olduğundan haberdar olduk. İkramiyesini almış. Bu sene toplam ikramiye 70 milyon lira olacak. Umarız bu senede buradan çıkar. Çeyrek bilete çıkarsa dörde bölünmüş oluyor, farklı illere çıkıyor. Milli Piyango'dan haber aldık, geçen seneki talihli gidip parayı almış dedi.
İL DIŞINDAN BİLET ALMAYA GELENLER VAR
Talihli bayi olduklarını duyanların İstanbul
, Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerden Ordu'ya gelip kendi bayilerinden yılbaşı bileti aldığını da vurgulayan İnci Çıplak, Aslında bizim bayimiz çok büyük ikramiye veriyor. Yılın başına doğru kazı kazanında büyük ikramiyesini biz vermiştik. Samsun
'dan aldığımız kazı kazana çıkmıştı. Samsun'dan aldığımız bilete büyük ikramiye çıktı. Şans satmaya devam ediyoruz şeklinde konuştu.