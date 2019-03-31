Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Çatalpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ordu'nun Çatalpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Ahmet Türe kazandı.

Ordu'nun Çatalpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Ahmet Türe kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Türe 4 bin 854, BBP adayı Cemalittin Köprü bin 737, Saadet Partisi adayı Mehmet Kara 243 oy aldı.

-Türe'nin özgeçmişi

1960 yılında Çatalpınar'da doğan Türe, ilkokulu Çatalpınar'da okudu. Türe, Fatsa Lisesinden mezun olduktan sonra 1987 yılında Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladı. 1990-97 yıllarında Aybastı, 1997-2009 yıllarında Çatalpınar, 2009-2013 yıllarında Sinop Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü yapan Türe, 2013'te emekli oldu.

Türe, 30 Mart 2014 tarihinde mahalli idareler yerel seçimlerinde Ak Parti Çatalpınar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Türe, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA

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