Ordu'nun Çatalpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ordu
'nun Çatalpınar
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
'nin adayı Ahmet Türe
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Türe 4 bin 854, BBP
adayı Cemalittin Köprü
bin 737, Saadet Partisi
adayı Mehmet Kara
243 oy aldı.
-Türe'nin özgeçmişi
1960 yılında Çatalpınar'da doğan Türe, ilkokulu Çatalpınar'da okudu. Türe, Fatsa
Lisesinden mezun olduktan sonra 1987 yılında Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladı. 1990-97 yıllarında Aybastı
, 1997-2009 yıllarında Çatalpınar, 2009-2013 yıllarında Sinop
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü yapan Türe, 2013'te emekli oldu.
Türe, 30 Mart 2014 tarihinde mahalli idareler yerel seçimlerinde Ak Parti Çatalpınar Belediye Başkanı olarak seçildi.
Türe, evli ve 3 çocuk babası.