Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Çaybaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ordu'nun Çaybaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Semiz kazandı.

Ordu'nun Çaybaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Semiz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Semiz 4 bin 530 oy aldı.

-Semiz'in özgeçmişi-

1981 yılında Ordu Ünye'de doğdu, ilkokulu Çaybaşı'nda, liseyi Fatsa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Hüseyin Semiz, AK Parti, Ordu, Çaybaşı, Güncel
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