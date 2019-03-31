Ordu'nun Çaybaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Semiz kazandı.
Ordu
'nun Çaybaşı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüseyin Semiz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Semiz 4 bin 530 oy aldı.
-Semiz'in özgeçmişi-
1981 yılında Ordu Ünye
'de doğdu, ilkokulu Çaybaşı'nda, liseyi Fatsa
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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