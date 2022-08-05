Yavru karaca hayata döndürüldü - Son Dakika
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Yavru karaca hayata döndürüldü

05.08.2022 17:02

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde ormanlık alanda bir vatandaş tarafından baygın halde bulunan yavru karaca, veteriner hekimlere teslim edildi.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde ormanlık alanda bir vatandaş tarafından baygın halde bulunan yavru karaca, veteriner hekimlere teslim edildi.

Çaybaşı'nda bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru karaca, Ünye'nin Burunucu Mahallesi'nde faaliyet gösteren veteriner hekime teslim edildi. Yapılan genel muayenesinde yavru karacanın bitkin olduğu öğrenildi. Karacanın gerekli tedavisini yapan veteriner hekim Yusuf Öztürk, "Yavrumuz bitkin halde duyarlı bir vatandaş tarafından bizlere getirildi. Gerekli muayenesini ve bakımını gerçekleştirdik. Bu gibi hayvanlarımıza vatandaşlarımız daha da duyarlı olsunlar. Gördükleri yerde mutlaka ellerini sürme veya sevme işlemi olmasın. Bu gibi durumlarda 112 sağlık ekiplerine ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi daha uygundur" dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ise, "Yavru karacamızın tedavisinin tamamlanmasının ardından gerekli büyüme potansiyeline ulaşması sonrası doğal ortamına salınacak. Hassas bir hayvan oldukları için vatandaşlarımız biraz daha bu canlılarımıza duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Yaraları pansuman edilince kendine gelen sevimli hayvan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube şefliği ekipleri tarafından alındı, gerekli rehabilitasyonu sağlanmasının ardından doğal ortama bırakılacağı bildirildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Çaybaşı, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru karaca hayata döndürüldü - Son Dakika

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