Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

15.08.2022 20:42
Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı ilçesi Cemallı Mahallesi'nde Adem Sipahi (40) yönetimindeki 52 HC 826 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

Sürücü ve yanında bulunan oğlu İbrahim Sipahi (13), devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kepçe yardımıyla devrilen traktörü kaldırarak, sürücü ve oğlunu sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Adem Sipahi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan İbrahim Sipahi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Çaybaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement