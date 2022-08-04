Karadenizli kadınlar tescilli lezzet "taflan turşusu"nun yapımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Karadenizli kadınlar tescilli lezzet "taflan turşusu"nun yapımına başladı

04.08.2022 11:51

Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti taflan turşusu, yöre mutfağının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti taflan turşu su, yöre mutfağının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Bölgede, karayemiş ve Laz kirazı olarak da bilinen taflan meyvesinden, su ve tuz kullanılarak hazırlanan "taflan turşusu" için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru, 16 Mayıs 2022'de kabul edildi.

Buruk tadıyla turşuya kendine has lezzet kazandıran taflan meyvesi, bugünlerde ağaçlardan toplanmaya başlandı.

Çamaş Hanımeli Kooperatifi üyesi kadınlar, toplayıp temizledikleri taflanı bir süre tuzda bekletiyor. Ardından bidonlara doldurdukları meyveye tuz ve su ekleyen kadınlar, taflan turşusunu satışa sunuyor.

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Sebile Karataş, AA muhabirine, Çamaş ilçesinde fındık haricindeki ürünleri de değerlendirmek amacıyla 9 ay önce kadınlarla üretime başladıklarını söyledi.

Yöre kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Karataş, "Ürünlerimizin başında taflan turşusu geliyor. Ayrıca taflanın reçelini yaptık. Bu da çok güzel oldu. 'Biz bir meyveden ne üretebiliriz, bunun çekirdeğinden, kabuğundan ne olur?' düşüncesiyle devam ediyoruz. Yörede yetişen otlarımız, 12 çeşit erişte, 20'yi aşkın reçel olmak üzere 120'nin üzerinde ürünümüz var. Üretiyoruz, satışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karataş, taflan turşusunun her aşamasını kadınların yaptığını belirterek, "Ağaçtan toplamasını da arkadaşlarımız yapıyor. Burada tuzlusunu kendimiz yapıyoruz. Taflan turşusunun aroması çok farklı ve çok güzel oluyor. Bir nevi zeytin gibi. Bol soğanlı ve tercihe göre mısır ekmeğiyle kavurmasını yapıyoruz. Lezzeti çok güzel. Aynı zamanda reçeline de rağbet oldu. Bence turşusunun denenmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Coğrafi işaretli bir ürün olması bizi de sevindiriyor"

Nesibe Bölükbaş ise coğrafi işaretli bir ürün olmasının kendilerini de sevindirdiğini dile getirerek, "Çünkü yöremize özel bir ürün. Tat olarak da gerçekten güzel bir lezzeti var. Sofraya gelinceye kadarki kısmında toplama ve turşu kurulma aşamasını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten de emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi olduğunu kaydeden Bölükbaş, taflan başta olmak üzere ürettikleri ürünlerle hem kendilerinin hem de yöredeki kadınların ev bütçesine katkı sağlandığını ifade etti.

Üç çocuğu olan Nurcan Çamaş da taflanın turşu haline gelmesi için iki ay bidonlarda bekletildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Taflan turşusu kavurması için çekirdekleri alıp akşamdan suya koyuyoruz. Tuzu çıkınca taflanı soğan, tereyağı ve sıvı yağ ile kavuruyoruz. İsteğe bağlı mısır ekmekli de oluyor. Çok güzel oluyor, severek topladığımız için güzel olduğunu düşünüyorum. Taflan turşusunu soran fazla. Yöresel ürün deyince taflan turşusu ve reçeli ilgi görüyor."

Fatma Uyar da yaptıkları 10 turşu çeşidinden birinin taflan turşusu olduğunu belirterek, bu çeşidin rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Karadeniz'de TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Karadeniz'de
Kaynak: AA

Karataş, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadenizli kadınlar tescilli lezzet 'taflan turşusu'nun yapımına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: Karadenizli kadınlar tescilli lezzet "taflan turşusu"nun yapımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement