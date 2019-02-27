Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Dereleri Enerji Üretiyor

Ordu'nun Dereleri Enerji Üretiyor

1 saat önce

Ordu'da inşaatı biten 1 hidroelektrik santrali (HES) daha devreye girdi.

Ordu'nun Dereleri Enerji Üretiyor, System.String[]
Ordu'da inşaatı biten 1 hidroelektrik santrali (HES) daha devreye girdi.

Topçam Barajı ve Darıca HES'in inşa edilmesiyle başlayan Ordu'nun derelerinden elektrik enerjisi elde etme çalışması tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 1 hidroelektrik santralının daha işletmeye alınmasıyla Ordu'nun derelerinde faaliyette bulunan HES sayısı 14 oldu.

Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileri, halen işletmede olan 14 HES'in kurulu gücünün 423 MW olduğunu, yılda ürettikleri elektrik enerjisinin de yılda 1332 GWh olduğunu belirttiler. Rakamlara göre, işletmede olan 14 HES, 3 üniteden oluşan, toplamda 60 MW güce sahip olan ve yılda 198,5 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiren Topçam Barajı'nın 7 katı enerji üretiyor.

Öte yandan planlanan ve projeleri bitirilme aşamasına gelen 10 HES'in toplam 181 MW kurucu sahip olması ve yılda 580 GWh enerji üretmesi planlanıyor. Planlanan HES'ler inşa edilip tam kapasite faaliyete geçtiğinde 10 adet Topçam Barajı hüviyetinde olacak. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:28 Kaynak: İHA

Topçam, HES, Ordu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine İndirim Geldi Yollarının Uzun Süredir Yapılmadığını Söyleyen Vatandaşlar, Seçim Çalışması Yapılmasını Yasakladı

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı 1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Dereleri Enerji Üretiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]