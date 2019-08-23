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Ordu'nun dereleri taştı

10 dakika önce

Ordu'da etkili olan sağanak yağış derelerin ve ırmakların taşmasına neden oldu.

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Ordu'da etkili olan sağanak yağış derelerin ve ırmakların taşmasına neden oldu.


Kabadüz ilçesi sınırı boyunca akan Melet Irmağı aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Irmak üzerinde bulunan bir köprünün ise sel suları tarafından yıkılmaması için iş makinesiyle köprüye takılan ağaçlar temizlendi.


Kabadüz Belediyesine ait iş makinesiyle köprüye sel sularının getirdiği ağaçlar temizlenerek ulaşıma açıldı.


Sel sularının gelişinin çok korkunç olduğunu anlatan Mehmet Resuloğlu ise, "Sel suları büyük bir gürültüyle birden geldi. Sel suyuyla birlikte gelen ağaçlar köprüye takıldı. Kabadüz Belediyesini aradım. İş makinesiyle köprüye takılan ağaçlar temizlendi" dedi. - ORDU

Melet Irmağı, Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:39 Kaynak: İHA
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