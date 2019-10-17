Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler
1 saat önce
Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektilerAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klibi çekti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klibi çekti.
11-12 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı CHP'den ABD'yle yapılan anlaşmaya ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak 5 günlük zamanı iyi takip etmek gerekir Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak