Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler
Son Dakika Genel Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler

Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler

1 saat önce

Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektilerAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klibi çekti.

Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klibi çekti.

11-12 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler

Merzifon, Ordu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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