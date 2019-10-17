Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip'i çekti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip'i çekti.
11-12 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. - AMASYA
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