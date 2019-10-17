Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler
Son Dakika Güncel Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler

Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip'i çekti.

Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip'i çekti.


11-12 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
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