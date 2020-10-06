Ordu'nun eşsiz güzellikleri ressamlara ilham olacak - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ressam, amatör ressam ve resimseverler için kent merkezinde sahile 10, Boztepe'ye 11 şövale koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sahildeki çalışmayı yerinde inceledi, burada resim yapanlarla sohbet etti.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, harikulade manzaraya sahip kentte ressamlar için bu imkanı sağladıklarını belirterek, farklı ilçelerde de şövale projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Ordu'nun bir sanat şehri olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimiz tiyatrodan şiire, romandan resme kadar sanata çok düşkünler. Dolayısıyla onlar için böyle bir çalışmayı hayata geçirmeyi uygun gördük. Şimdi herkes kendi tuvalini ve boyalarını getirerek resimlerini yapacak. 'Düşünen, üreten, yarışan Ordu.' diyorduk ya şimdi resimde de yarışacağız. Bunları düşündük, ürettik. Şimdi yarışarak Ordu'nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacağız. Böylece bir sektör de oluşsun istiyoruz."

"Dünyadaki benzerlerinden daha güzel bir çalışma olacak"

Güler, burada resim yapanların, aynı zamanda eserlerini satabileceklerini belirterek, "Onlar için hem bir iş imkanı doğmuş olacak hem de sanatlarını daha da geliştirebilecekler. Dünyadaki benzerlerinden daha güzel bir çalışma olacak. Çünkü deniz, doğa, yeşillik hepsi burada bir arada bulunuyor. Buna sevgiyi de kattığımızda çok güzel eserler ortaya çıkmış olacak. Şair 'Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' diyor ya bizler de burada mutluluğun resimlerini yapacağız." diye konuştu.

Malzemelerini alıp sahile gelen amatör ressam Şeyda Yılmaz da çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Harika bir çalışma olmuş. Tuvallerimizi getirip burada istediğimiz resmi yapabilme imkanı elde ettik. Çok güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Belediye başkanımıza bize böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Resimseverler için çok harika bir çalışma olmuş." dedi.