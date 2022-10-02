Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldü - Son Dakika
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Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldü

02.10.2022 16:52
Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde U.K.K, babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynadığı sırada aynı odadaki kız kardeşi Ş.K'ye (13) kazara ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından U.K.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldü - Son Dakika

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