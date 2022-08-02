Alınan bilgiye göre, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde bir araya gelen Z.Ö ile eski erkek arkadaşı E.Ö, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da bir kişi, eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika

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