Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve...
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve...

2 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve..., System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. - ORDU
Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
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