Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve...
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. - ORDU
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