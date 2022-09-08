Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

08.09.2022 12:30
Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bisikletiyle dereye yuvarlanan Emir Can Topal (14), 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bisikletiyle dereye yuvarlanan Emir Can Topal (14), 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Temmuz'da ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Emir Can Topal, arkadaşı Furkan Mert Dal (14) ile bindiği bisikletle giderken, dereye yuvarlandı. Kazada, Topal ile Dal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emir Can Topal, Samsun'da özel hastaneye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Furkan Mert Dal ise taburcu edildi.Emir Can Topal, 52 gün sonra, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Topal'ın cenazesi, Ordu'nun Çamaş ilçesinde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Sakarya, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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