Ordu'da su arbedesi: 11 gözaltı - Son Dakika
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Ordu'da su arbedesi: 11 gözaltı

27.07.2022 18:17
Ordu'da su arbedesi: 11 gözaltı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde DSİ tarafından kaynak suyunun bir alabalık tesisine kiralanmasına karşı çıkan mahalleli ile görevliler arasındaki arbedeye jandarma müdahale etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde DSİ tarafından kaynak suyunun bir alabalık tesisine kiralanmasına karşı çıkan mahalleli ile görevliler arasındaki arbedeye jandarma müdahale etti. Sert müdahalede mahalle muhtarı ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Sefaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin kaynak suyu, 5 yıl önce DSİ tarafından bir alabalık çiftliği firmasına kiralandı. Kaynak suyunun mahallenin içme suyu ihtiyacını karşıladığını belirten vatandaşlar kararın iptali istemiyle Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Yerel mahkeme dava sonucunda kiralama kararını iptal etti. Firmanın temyiz başvuru üzerine Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu. Firma yetkilileri mahalledeki evlere giden kaynak suyunu kesmeye çalıştı. Bunun üzerine vatandaşlar ile firma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, çıkan arbedeye müdahale etti.

Mahalle muhtarı ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı

Yaşanan arbedeye sert müdahalede bulunan jandarma ekipleri, aralarında mahalle muhtarı Yusuf Kaynar'ın da bulunduğu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Olay anlarını vatandaşlar cep telefonları kameraları ile kaydetti. Jandarmanın müdahalesiyle gözaltına alınan vatandaşlar, karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahallede ise yaklaşık 60 hane ise susuz kaldı. - ORDU

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Fatsa'da Köylülerin Su Protestosuna Müdahale Eden Jandarma: 'Basın Özgürlüğü Şu Anda Yok. Videoya Çekmeyin, Kanunu Aşağıda Gösteririz Size' Fatsa'da Köylülerin Su Protestosuna Müdahale Eden Jandarma: 'Basın Özgürlüğü Şu Anda Yok. Videoya Çekmeyin, Kanunu Aşağıda Gösteririz Size' Ordu'da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı Ordu'da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı
Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jandarma, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da su arbedesi: 11 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da su arbedesi: 11 gözaltı - Son Dakika
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