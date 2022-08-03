Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

03.08.2022 16:08
Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, eski erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, eski erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde dün bir araya geldiği eski erkek arkadaşı E.Ö'yü, çıkan tartışma üzerine bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen Z.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

E.Ö'nün, Ordu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: AA

Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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