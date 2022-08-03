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Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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