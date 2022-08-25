Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Erkan E. (38) ile mağdur Elvan S. katılmadı.

Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E. ile tarafların yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada yer aldı.

Avukatların dinlenildiği duruşmada tutuksuz sanık T.E, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, torunlarıyla halen ilgilendiğini, onlara baktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden sanık Erkan E'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun dosyaya ulaşmadığını belirtti.

Elvan S. hakkında Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporu istenmesini kararlaştıran heyet, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 13 Ekim 2022 tarihine erteledi.

Olay

Fatsa ilçesinde 12 Ocak 2022'de 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince de 25 Şubat'ta kabul edilen iddianamede, Erkan E'nin "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs", babası T.E'nin de "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme"den cezalandırılmaları istenmişti.