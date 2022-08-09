Alınan bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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