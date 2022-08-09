Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı

09.08.2022 23:14
Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfekle ateş açan her iki gruptaki 12 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere götürüldü.

Geniş güvenlik önleminin alındığı bölgede, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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