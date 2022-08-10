Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Fatsa ilçesine bağlı Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da mevsimlik tarım işçileri arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 16 kişi yakalandı - Son Dakika

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