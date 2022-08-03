Olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkardığı yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü - Son Dakika

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