Ordu'da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı

13.08.2022 12:47
Ordu'da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsünün köprüden uçtuğu kazada 8 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsünün köprüden uçtuğu kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa- Kumru yolu Ayazlı Mahallesi Kızıalcasu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslam Y.'nin kullandığı 52 M 8589 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü'nden aşağı uçarak bir ağaca takılı kaldı. Kazada yaralanan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fatsa-Kumru yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi Ordu'da vatandaşlar, mahallelerinde maden ve kil aranmasına izin vermedi Medyaya ayar vermeye Fatsa Kaymakamı Yaran, son kararname ile Kandıra'ya atandı Medyaya ayar vermeye Fatsa Kaymakamı Yaran, son kararname ile Kandıra'ya atandı
Kaynak: İHA

Kumru, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement