Ordu’nun geleceği nitelikli tarım ve çağdaş turizm - Son Dakika
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Ordu’nun geleceği nitelikli tarım ve çağdaş turizm

45 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, enerji bakanlığı döneminde edindiği tecrübeyi memleketi Ordu'ya aktarıyor.

Ordu’nun geleceği nitelikli tarım ve çağdaş turizm, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, enerji bakanlığı döneminde edindiği tecrübeyi memleketi Ordu'ya aktarıyor. Ordu'nun geleceğini nitelikli tarım ve çağdaş turizmde gören Güler, "Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu" sloganı ile kentin vizyonunu değiştiriyor.

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:57 
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