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Ordu’nun geleceği nitelikli tarım ve çağdaş turizm
45 dakika önce
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, enerji bakanlığı döneminde edindiği tecrübeyi memleketi Ordu'ya aktarıyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, enerji bakanlığı döneminde edindiği tecrübeyi memleketi Ordu'ya aktarıyor. Ordu'nun geleceğini nitelikli tarım ve çağdaş turizmde gören Güler, "Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu" sloganı ile kentin vizyonunu değiştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:57
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