Ordu'nun Gölköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fikri...
17 dakika önce
Ordu'nun Gölköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fikri Uludağ kazandı.
Ordu
'nun Gölköy
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Fikri Uludağ
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fikri Uludağ 9 bin 789 oy aldı.
-Uludağ'ın özgeçmişi-
1972 yılında Gölköy'de doğan Uludağ, Anadolu Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir şirketin kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliğini yapan Uludağ, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:13 Kaynak: AA
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