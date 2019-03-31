Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Gölköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fikri...

Ordu'nun Gölköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fikri...

17 dakika önce

Ordu'nun Gölköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fikri Uludağ kazandı.

Ordu'nun Gölköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fikri..., System.String[]
Ordu'nun Gölköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fikri Uludağ kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fikri Uludağ 9 bin 789 oy aldı.

-Uludağ'ın özgeçmişi-

1972 yılında Gölköy'de doğan Uludağ, Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir şirketin kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliğini yapan Uludağ, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Uludağ, AK Parti, Ordu, Gölköy, Güncel
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