Ordu'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Kuşluvan Mahallesi'nde İlhami G. ile Erdal Duman arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İlhami G, tabancayla Duman'a ateş etti.
Ağır yaralanan Duman, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Duman, ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından İlhami G. gözaltına alındı.
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